Joan Laporta ne lâche pas le dossier Julian Álvarez, au contraire

Toutes ces déclas pour manger un énième vu d’Enrique Cerezo. Réélu depuis mars dernier, le président du FC Barcelone, Joan Laporta a comme premier objectif de faire venir Julián Álvarez pour l’associer à ses deux magiciens des ailes, Raphinha et Lamine Yamal.

Lors de sa dernière prise de parole, il a confirmé l’offre des Catalans faite pour le champion du monde 2022 aux Colchoneros : « Deco a formulé une offre pour ce joueur. Nous savons qu’il souhaitait rejoindre le Barça depuis longtemps, même avant son passage à Manchester City. Nous avons fait cette offre en toute humilité à l’Atlético de Madrid »

L’entêtement du président

Bien que cette offre ait été refusée par Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, Joan Laporta ne compte pas lâcher le morceau : « Je leur ai alors précisé que même s’ils avaient une alternative, l’offre restait ferme. Nous la maintiendrons aussi longtemps que nécessaire, mais nous ne serons pas à la merci de la décision de l’Atlético. Ils connaissent nos intentions et, s’ils souhaitent poursuivre les négociations, nous en serons ravis. »

« Je l’aurai un jour, je l’aurai »

Raphinha est-il vraiment en difficulté financière ?