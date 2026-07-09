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L'Angleterre perd gros pour la suite de la Coupe du monde

TB
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L'Angleterre perd gros pour la suite de la Coupe du monde

L’Angleterre est sans défense. Expulsé face au Mexique, Jarell Quansah connaît sa sanction. Automatiquement suspendu contre la Norvège en quart de finale (n’en déplaise au gouvernement britannique), le défenseur du Bayer Leverkusen ne participera pas non plus à une éventuellement demi-finale des Three Lions. Il a en effet écopé de deux rencontres de suspension après ce carton rouge.

Casse-tête en vue pour Thomas Tuchel

Une bien mauvaise nouvelle pour la sélection anglaise, qui doit faire face à plusieurs coups durs en défense. Après le forfait de Tino Livramento en début de tournoi, Thomas Tuchel va de nouveau devoir innover pour tenir Erling Haaland et sa bande en respect. Djed Spence pourrait ainsi être aligné dans le couloir droit, à moins que Reece James ne soit (enfin) apte à jouer.

Dan Burn va encore devoir envoyer de grands dégagements de la tête.

Clément Turpin de retour en quarts de finale

TB

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