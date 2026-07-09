Pourquoi les arbitres anglais ne peuvent pas arbitrer les Argentins

Puisqu’on vous dit que le foot n’a jamais été politique ! C’est vrai qu’il est difficile de le remarquer, mais aucun arbitre anglais ne peut arbitrer l’Argentine en Coupe du monde et inversement, et ce, pour des raisons politico-historiques. Cette règle fait écho à la guerre des Malouines de 1982 entre le Royaume-Uni et l’Argentine.

Ce conflit aura fait 649 morts parmi les militaires argentins, 255 chez les Britanniques et trois habitants sur les îles Malouines. Étant donné que les facteurs géopolitiques sont pris en compte dans la désignation des arbitres, les arbitres de l’un ne peuvent donc pas arbitrer l’équipe de l’autre.

Le temps du changement ?

Quatre ans après le conflit, Diego Maradona éliminait à lui tout seul les Anglais (2-1) avec deux buts gravés dans l’histoire pour qualifier l’Albiceleste en demi-finales. « Bien que nous ayons dit avant le match que le football n’avait rien à voir avec la guerre des Malouines, nous savions qu’ils avaient tué beaucoup de jeunes Argentins là-bas, les tuant comme de petits oiseaux, avait-il lancé après la rencontre. Et c’était une vengeance. » Un temps qui doit être révolu pour certains.

Graham Scott, ancien arbitre de Premier League, estime qu’« il est temps que le football mûrisse ». Chez The Athletic, il s’explique : « Les arbitres sont par nature neutres, ils ne voient que les couleurs des maillots des joueurs et ne devraient pas être empêchés d’arbitrer certains clubs ou pays en raison de rivalités mesquines ou de conflits historiques. […] C’est une situation absurde. En tant qu’Anglais, je préférerais voir Facundo Tello arbitrer l’Angleterre plutôt que quasiment n’importe quel autre arbitre. Il est de classe mondiale. »

Le changement, c’est maintenant (ou bientôt) !

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