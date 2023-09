Pronostic Angleterre Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Argentine s’offre l’Angleterre

Le choc du groupe D de la Coupe du monde de rugby met aux prises l’Angleterre et l’Argentine samedi. Le XV de la Rose, finaliste du dernier Mondial, au cours duquel il avait notamment dominé l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur son parcours, se présente en France avec énormément d’incertitudes. En effet, les Anglais sortent de plusieurs tournois des 6 Nations décevants avec une 4e place en mars dernier. Lors de cette épreuve, les partenaires de Mario Itoje avaient notamment reçu une humiliation par le XV de France à Twickenham (10-53). Arrivé pour succéder à Eddie Jones, Steve Borthwick n’a pas été rassuré lors de la préparation avec plusieurs revers retentissants. Pour leur dernier match avant le Mondial, les Anglais ont subi leur 1re défaite de leur histoire face aux Fidji (22-30). Capable du meilleur comme du pire, ce XV de la Rose pourrait se retrouver lors de la Coupe du monde. Cependant, il ne pourra pas compter sur deux cadres importants, puisque le capitaine Owen Farrell et le troisième ligne Vunipola sont suspendus. Écarté dans un premier temps, l’ailier May a finalement été rappelé, comme un symbole des atermoiements de la sélection britannique.

De son côté, l’Argentine reste toujours un gros morceau à affronter lors d’une Coupe du monde. Capables de sublimer et d’entrer en transe dès les premières notes de leur hymne, les Pumas veulent commencer ce Mondial 2023 par une victoire. Depuis maintenant plusieurs saisons, les joueurs argentins se frottent régulièrement aux nations de l’hémisphère Sud. Cet été, les Pumas ont disputé 3 rencontres avec une lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande (12-41), pour un court revers en Afrique du Sud (22-21). En revanche, l’Argentine a signé une excellente prestation en s’imposant sur le terrain de l’Australie (31-34). Cette sélection est composée majoritairement par des éléments évoluant dans le top 14 comme Chocobares (Toulouse), Lavinini (ASM), Kremer (ASM), Imhoff (Racing 92) ou Mallia (Toulouse). Consciente qu’elle affronte une Angleterre fébrile, l’Argentine devrait imposer un gros combat au XV de la Rose. Privée de ses cadres Farrell et Vunipola, la sélection anglaise pourrait subir un revers dès l’entame de ce Mondial.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

