S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Collina défend l'arbitrage durant cette Coupe du monde

MJ
11 Réactions
Collina défend l'arbitrage durant cette Coupe du monde

Le saint patron des arbitres à la rescousse. L’arbitrage est-il trop laxiste durant cette Coupe du monde ? Peu importe les consignes ou les tendances, les hommes ou femmes au sifflet sont toujours sous le feu des critiques lors d’une telle compétition. Dans un entretien accordé à la FIFA (en exclusivité !!), le responsable de l’arbitrage au sein de l’instance a tenu à défendre les arbitres. 

« Personne ne peut mettre en cause l’intégrité des arbitres »

« Globalement, nous sommes contents », a d’abord expliqué l’ancien arbitre italien, tout en reconnaissant qu’avec autant de matchs disputés sur une courte période, certaines choses pouvaient ne pas se passer comme prévu. Collina refuse surtout que l’intégrité des arbitres soit remise en cause : « Quand cela arrive, ça peut mener à des menaces contre eux ou leurs familles et ce n’est pas juste. »

Il a également assuré que « personne ne peut prétendre que l’arbitrage est influencé par qui que ce soit, pas même le président de la FIFA Gianni Infantino ». Une sortie qui tombe très bien après Argentine-Égypte, Paraguay-France et surtout l’annulation de la suspension de Folarin Balogun avant États-Unis-Belgique, sur fond d’intervention de Donald Trump auprès d’Infantino.

Il faut bien quelqu’un pour éteindre le feu quand un autre joue constamment au pyromane.

Warren Zaïre-Emery : apprendre, attendre et prétendre

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 11 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

40-A collector 100% Yannick Noah, édition terre battue

à partir de 25€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.