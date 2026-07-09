Collina défend l'arbitrage durant cette Coupe du monde

Le saint patron des arbitres à la rescousse. L’arbitrage est-il trop laxiste durant cette Coupe du monde ? Peu importe les consignes ou les tendances, les hommes ou femmes au sifflet sont toujours sous le feu des critiques lors d’une telle compétition. Dans un entretien accordé à la FIFA (en exclusivité !!), le responsable de l’arbitrage au sein de l’instance a tenu à défendre les arbitres.

« Personne ne peut mettre en cause l’intégrité des arbitres »

« Globalement, nous sommes contents », a d’abord expliqué l’ancien arbitre italien, tout en reconnaissant qu’avec autant de matchs disputés sur une courte période, certaines choses pouvaient ne pas se passer comme prévu. Collina refuse surtout que l’intégrité des arbitres soit remise en cause : « Quand cela arrive, ça peut mener à des menaces contre eux ou leurs familles et ce n’est pas juste. »

Il a également assuré que « personne ne peut prétendre que l’arbitrage est influencé par qui que ce soit, pas même le président de la FIFA Gianni Infantino ». Une sortie qui tombe très bien après Argentine-Égypte, Paraguay-France et surtout l’annulation de la suspension de Folarin Balogun avant États-Unis-Belgique, sur fond d’intervention de Donald Trump auprès d’Infantino.

Il faut bien quelqu’un pour éteindre le feu quand un autre joue constamment au pyromane.

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