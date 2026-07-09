Griezmann s’éclate déjà aux États-Unis

Lui aussi vit son rêve américain. Pendant que le Mondial 2026 bat son plein en Amérique du Nord, Antoine Griezmann s’éclate aux États-Unis. Débarqué aux States le 25 juin, « Grizou » a disputé dans la nuit de mercredi à jeudi son premier match sous les couleurs d’Orlando City. Et il a particulièrement brillé.

Doublement décisif

Vêtu d’un maillot violet et de son mythique numéro 7 pour affronter les Tampa Bay Rowdies (leader de D2 nord-américaine), l’ancien Colchonero a ouvert le score d’une belle frappe croisée à l’entrée de la surface pour conclure un délice d’action collective qu’il avait lui-même lancé.

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En seconde période, l’ex-international français (44 pions en 137 capes) a ensuite profité d’une erreur de relance du portier adverse et s’est mué en distributeur de caviars pour son coéquipier Ivan Angulo, qui n’a plus eu qu’à pousser le cuir dans le but vide. Finalement, Orlando s’est imposé tranquillement 6-0 dans cette rencontre amicale.

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Et un petit tour à Boston ce jeudi soir pour voir les anciens copains, non ?

Antoine Griezmann est arrivé aux États-Unis