Le message touchant d’Antoine Griezmann pour l’Atlético de Madrid

À deux doigts de lâcher une petite larme. Nous sommes fixés : Antoine Griezmann quittera bien l’Atlético de Madrid pour Orlando City douze ans après ses premiers pas chez les Rojiblancos. Qu’elle semble loin, l’époque où le feu follet aux mèches blond platine étonnait l’Europe : il est désormais temps pour Grizou de s’éclater en Amérique. Alors voilà, ce gentleman s’en ira cet été mais ne partira pas comme un voleur.

« Il n’est pas facile de mettre des mots sur ce que je ressens, car ce club est ma maison et vous êtes ma famille, écrit sur Instagram le quatrième joueur le plus capé des Colchoneros. Ce fut un parcours incroyable, ponctué de matchs inoubliables, de buts, de joies et d’une passion que seuls ceux qui vivent l’Atléti peuvent comprendre. »

Le cœur rojiblanco pour toujours

Ne manquant pas de mentionner la fin de saison haletante de l’Atlético, le meilleur buteur de l’histoire du club (208 caramels) achève son message sur une déclaration des plus touchantes : « Nous avons encore de nombreuses occasions devant nous d’être heureux. Je veux que chaque minute qui me reste ici soit un hommage à ce blason. Le meilleur reste à venir. Nous le ferons comme toujours : ensemble. Mon présent reste rojiblanco jusqu’au dernier souffle de cette saison 2026. Et mon cœur le restera pour toujours. »

Le bon moment pour aller chercher la grosse coupe aux grandes oreilles ?

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