La Juve cale face au Hellas

Juventus 1-1 Hellas Vérone

Buts : Vlahović (62e) pour les Bianconeri // Bowie (34e) pour les Gialloblu

Un partout, balle au centre. D’abord menée sur une erreur défensive, la Juventus s’en est remise à un joli coup franc de Dusan Vlahović pour arracher un point face au Hellas Vérone (1-1). Dommage pour la Vieille Dame, qui aurait pu s’inviter sur le podium en cas de victoire. Elle pourra notamment regretter cette relance bien mal sentie de Manuel Locatelli directement dans les pieds de Domagoj Bradarić, à la remise pour l’ouverture du score de Kieron Bowie (0-1, 34e).

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Après la pause, les Bianconeri s’en remettent au coup de patte de Dusan Vlahović, entré en jeu au retour des vestiaires et buteur d’un très joli coup franc plein axe (1-1, 62e). Un rapide retour à hauteur au score finalement pas suivi d’effet, les Turinois ne parvenant jamais à prendre l’avantage dans cette partie globalement fermée. Ils restent à deux longueurs du Milan, qui avait pourtant perdu un peu plus tôt dans la journée.

Sale journée pour les géants.