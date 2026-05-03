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Sir Alex Ferguson transféré à l’hôpital avant Manchester United-Liverpool

UL
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Sir Alex Ferguson transféré à l’hôpital avant Manchester United-Liverpool

Pas de chewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35e journée de Premier League. Il a raté le début de match magnifique des siens, qui menaient 2-0 au bout de quinze minutes de jeu et filaient tout droit vers leur premier podium en championnat depuis 2023.

Le Daily Mail qualifie ce transfert de « pure précaution » et indique qu’il devrait récupérer chez lui. L’Écossais de 84 ans avait assisté à la demi-finale aller de Ligue des champions entre Paris et le Bayern, en milieu de semaine.

Espérons que ce ne soit qu’un moyen d’échapper aux frappes de Benjamin Šeško.

Revivez la victoire de Manchester United contre Liverpool (3-2)

UL

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