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En direct : Manchester United-Liverpool (2-0)
Vous avez une idée de comment Liverpool pourrait nous relancer tout ça ? Parce que pas moi.
Comment est-il possible d'être hors-jeu sur une attaque placée à deux à l'heure comme ça ?
Ololo le tampon de Mac Allister sur Mbeumo, qui l'avait pris de vitesse. Ça joue !
Un coup-franc de Bruno Fernandes pas repris par un coéquipier, ça existe donc.
Bon Florian Wirtz lui ne tiendra pas la comparaison en terme de danger sur celle-là...
La réponse de Fernandes en demi-volée qui échoue également juste à côté ! Mais alors quelle rapidité au moment de se projeter vers l'avant pour les Mancuniens !
L'enroulé de Gakpo ! La première tentative des Reds file juste à côté du but de Lammens !
Heaven shall (not) burn. Il est serein, le gamin.
Attention Konaté, qui a balancé Sesko dans le décor... M. England n'y trouve rien à redire.
Joli match de handball pour Liverpool. Il va falloir penser à frapper à un moment, par contre.
Attention à ne pas finir à 7-0...
La VAR intervient longuement pour savoir si Sesko avait touché le ballon de la main, mais il n'en est rien !
⚽ Le break pour Benjamin Šeško !!! La remise de la tête de Fernandes est très mal sentie par Woodman, qui dévie le ballon sur le Slovène, qui marque donc un but à la Ibrahim Mbaye de la cuisse !
Début de révolte pour Liverpool ?
Pour l'heure, Manchester United composte son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est devenu un petit événement ces dernières années.
A noter qu'en Angleterre, on ne s'embarrasse pas pour savoir si les joueurs de United hors-jeu dans la surface gênent le pauvre Woodman, troisième gardien de Liverpool.
⚽ Déjà l'ouverture du score pour Cunha ! Un corner mal repoussé par la défense des Reds et l'ailier peut marquer en deux temps depuis l'entrée de la surface !
Pas sûr de la tactique des touches trouvées dans son propre camp par le jeune Heaven.
Déjà les deux premiers centres brûlants de Fernandes, parti distiller son poison sur le couloir droit...
Et c'est Szoboszlai qui lance les hostilités !
Les artistes font leur apparition dans le théâtre des rêves. Pour rêver plus grand ?
Dans le coin droit du ring, Manchester United qui revit dans le sillage d'un Bruno Fernandes plus fort que jamais.
Salut l'équipe ! On traverse la Manche en ce dimanche après-midi, direction le nord du Royaume pour un éternel choc au sommet du football anglais avec ce derby entre Manchester United et Liverpool.
Alors, top match ou flop qui se termine sur un 0-0 ?
⚽ Le break pour Benjamin Šeško !!! La remise de la tête de Fernandes est très mal sentie par Woodman, qui dévie le ballon sur le Slovène, qui marque donc un but à la Ibrahim Mbaye de la cuisse !
⚽ Déjà l'ouverture du score pour Cunha ! Un corner mal repoussé par la défense des Reds et l'ailier peut marquer en deux temps depuis l'entrée de la surface !
Manchester United
Liverpool
Par Tom Binet