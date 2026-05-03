Bruno Fernandes : l’exigence, ça se provoque

Trop fort mais mal entouré, c’est ce que vit Bruno Fernandes à Manchester United. Depuis quelques années, lui performe, mais United n’enchaine pas les résultats et les bonnes saisons. Cette année, le Portugais râle un peu moins, car les étoiles sont alignées : il est proche d’un record personnel et les Red Devils sont troisièmes.

Vaut-il mieux être nul dans une équipe de forts ou le meilleur d’un effectif catastrophique ? Chacun aura sa réponse. Russell Westbrook, lui, avait fait le choix de rester à l’Oklahoma City Thunder après les départs successifs de James Harden et Kevin Durant. En 2016-2017, The Brodie a porté son équipe comme un grand jusqu’aux play-off NBA, réalisant une saison en triple-double de moyenne, mais OKC s’écroulera au premier tour… Dans un sport collectif, impossible de gagner en solo, mais on peut tirer le meilleur de ses coéquipiers. Dans le nord de l’Angleterre, un Portugais s’est lui aussi acharné, parfois un peu seul, pour remettre Manchester United tout en haut du football anglais. Son nom : Bruno Fernandes.

Sortir la tête de l’eau quand les diables coulent

Anthony Martial, Harry Maguire, Donny van de Beek : voici quelques pipes qu’a dû se coltiner Fernandes à Manchester. Comment gagner avec ceux-là ? Bon, il n’y a pas eu que des nullards. United a également vu passer Paul Pogba, Christian Eriksen et même Cristiano Ronaldo. Mais la sauce n’a jamais réellement pris. Malgré de belles performances, inconstantes, dont une deuxième place en Premier League en 2021, les Red Devils ne se maintiennent pas au top. Pire : la saison passée, emmenés par Rúben Amorim, ils finissent à une vilaine 15e place, indigne de leur standing. « Nous sommes peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United », balançait le technicien portugais à la suite d’une défaite 1-3 face à Brighton en janvier de la saison passée.

Le seul qui sort la tête de l’eau, qui n’a jamais été trop ugly, c’est bien Bruno Fernandes. Good lad. « Je pense que 10 à 15 joueurs devraient quitter le club ! Je garderais Bruno Fernandes et Kobbie Mainoo », proposait Wayne Rooney en début d’exercice. Depuis son arrivée au Royaume-Uni à l’hiver 2020, son régime reste le même : chaque saison, il contribue à au moins 20 buts pour son équipe. Parfois, il atteint même les 40 contributions (2020-2021 et 2024-2025). Le milieu offensif, devenu capitaine depuis, est donc le fort chez les nuls, celui qui doit porter United vers la victoire. Pour l’instant, il n’y arrive pas. L’armoire à trophées est encore trop maigre : une FA Cup et une Coupe de la Ligue. Fort, il l’est. Mais est-il un véritable leader capable de faire gagner son équipe ?

« Bruno peut être un peu chiant »

« C’est un joueur talentueux, sans aucun doute. Mais ce que j’ai vu aujourd’hui, […] ses pleurnicheries, ses gémissements, il lève tout le temps les bras en l’air. Ce n’est vraiment pas acceptable. De ce qu’on a vu aujourd’hui, on devrait lui retirer le brassard, […] il est l’opposé de ce que je souhaiterais d’un capitaine », dénonçait derrière sa grosse barbe Roy Keane, et ses 479 matchs avec United, pour Sky Sport en 2023 après une défaite dans le derby de Manchester à domicile.

Trop râleur, peut-être à raison parfois, envers ses coéquipiers, Fernandes irrite par son attitude de l’autre côté de la Manche. Jérémy Mathieu, coéquipier du Portugais entre 2017 et 2020, le défend pour L’Équipe : « Certes, Bruno peut être un peu chiant quand il râle parce qu’un coéquipier rate une passe, alors que lui-même parfois pourrait jouer plus simple… Mais quand tu fais le bilan de son leadership, il est très positif parce que Bruno commande naturellement l’équipe et qu’il prend la parole dans le vestiaire quand c’est nécessaire. C’est une star, mais il pense constamment au groupe. »

Bruno Fernandes’ huddle speech: “This is our time. We don’t f*ck about! We go again, again, again. This is our mentality from now on! We want to win every f*****g game, we do what is needed to win!” [@ManUnitedZone] #MUFC pic.twitter.com/BXnEhy1E1X — MUFC Scoop (@MUFCScoop) April 28, 2026

Il n’est certainement pas le meilleur leader vocal possible, mais il peut au moins se targuer d’être le meneur technique de son équipe. Cette saison, depuis le départ d’Amorim, remplacé par Michael Carrick, Manchester United va mieux, beaucoup mieux, et se place juste derrière Arsenal et Manchester City dans le top 3. Coïncidence ou non, Fernandes réalise sans doute la saison de sa vie avec 8 buts, mais surtout 19 passes décisives en Premier League. Une petite unité le sépare désormais du record, 20, détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Battre ce record ce week-end face à Liverpool serait tout un symbole. En tout cas, si les Red Devils veulent vaincre ces Reds, il faudra un bon Bruno Fernandes, râleur ou non.

Bruno Fernandes gets his 19th assist of the season 😮 He's one away from matching Thierry Henry and Kevin De Bruyne's record for most assists in a single Premier League season 👏pic.twitter.com/In7bHjDBDU — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 27, 2026

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