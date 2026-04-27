Manchester United se rapproche de la C1 en battant Brentford

Manchester United 2-1 Brentford

Buts : Casemiro (11e) et Šeško (43e) pour les Red Devils // Jensen (87e) pour les Bees

Manchester United n’est plus très loin de la Ligue des champions. Les Red Devils se sont imposés lundi soir en clôture de la 34e journée de Premier League à domicile contre Brentford (2-1). Trois points qui confortent leur place sur la troisième marche du podium, tandis que Bruno Fernandes se rapproche plus que jamais d’un incroyable record grâce à sa 19e passe décisive.

À une victoire de la C1

À quatre journées de la fin du championnat, le Portugais n’est désormais plus qu’à une longueur d’égaler – et donc à deux de battre – le record du nombre de passes décisives (20) lors d’une saison en Premier League détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Rien que ça.

Mathématiquement, les hommes de Michael Carrick ne sont pas encore assurés de se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles, mais ils en sont désormais très proches. C’est simple, il leur suffit d’une victoire lors des quatre derniers matchs pour valider leur ticket puisqu’ils ont onze points d’avance sur le 6e alors qu’il ne reste plus que douze points à distribuer.

Old Trafford a un peu tremblé lorsque Mathias Jensen a parfaitement enroulé sa frappe, poteau rentrant, dans les buts mancuniens à trois minutes de la fin du temps réglementaire (87e), mais United avait fait le travail en menant 2-0 à la pause grâce à une tête de Casemiro à la suite d’un corner (11e), avant que Benjamin Šeško, servi donc par Fernandes, ne double la mise en contre (43e).

On ne s’avance pas trop en disant qu’ils seront en C1 l’an prochain.

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