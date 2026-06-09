Il n’a jamais participé à une Coupe du monde de sa carrière, mais sa voix porte bien plus qu’un joueur lambda. Ian Wright, légende de Crystal Palace (1985-1991) et d’Arsenal (1991-1998), a pris la parole à propos du Mondial 2026 et du refus d’entrer sur le territoire imposé à l’arbitre somalien Omar Artan, pourtant nommé pour la compétition.

Sur son compte Instagram suivi par 2 millions de personnes, il a publié une vidéo de lui, arborant le maillot de la Colombie et dézinguant l’organisation de la Coupe du monde.

« J’ai de la peine pour les supporters américains, quelle honte pour eux ! »

« Toutes les heures, c’est une nouvelle histoire de supporters refoulés, de joueurs refoulés, d’officiels refoulés, de journalistes refoulés, maintenant d’arbitres, dénonce l’ancien international anglais (33 matchs entre 1991 et 1998, 9 buts). Est-ce vraiment ainsi que se comportent les hôtes pour le plus grand sport, le plus grand tournoi du monde ? Vous savez pour qui j’ai de la peine ? J’ai de la peine pour les supporters américains, les fans de foot américains qui en rêvent désespérément. Ils doivent être tellement gênés. Quelle honte pour eux ! C’est une Coupe du monde du chaos. »

Après sa carrière sportive, Ian Wright menait des shows pour la BBC, faisant de lui une personnalité médiatique et sportive forte outre-Manche. Sa vidéo comptabilisait 3 millions de vues, six heures après sa publication.

Ian is always right.

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