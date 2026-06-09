La sélection anglaise touchée par un tremblement de terre

Décidément, les Anglais ne sont pas vernis lors de leur prépa. Après une fusillade près de leur camp de base ce dimanche, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé, ce lundi, le large de la côte ouest cubaine, provoquant des secousses jusqu’à Orlando, en Floride.

Les Three Lions se trouvaient justement dans la région lorsque les tremblements ont commencé à se faire ressentir. En effet, les hommes de Thomas Tuchel sont actuellement en train de préparer leur répétition générale face au Costa Rica, en amical, mercredi soir.

Ouf, pas de blessés à déplorer

Bien que ce séisme soit le plus violent vécu dans la région depuis 1880, aucun dégât matériel et humain n’est à déplorer. Par mesure de précaution, plusieurs bâtiments ont été évacués, ce lundi, par les autorités qui veulent éviter tous risques liés à des tsunamis potentiels.

Plus de peur que de mal, Harry Kane va bien pouvoir faire trembler les filets tout l’été.

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