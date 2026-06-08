La belle preuve de confiance de Tuchel envers Rice

Declan Vice. Déjà capitaine à deux reprises avec les Three Lions (contre la Belgique en mars 2024 et contre le pays de Galles en octobre 2025), Declan Rice a été nommé vice-capitaine de la sélection anglaise par Thomas Tuchel pour le Mondial.

Derrière Harry Kane, capitaine depuis 9 ans, Jude Bellingham était un prétendant, lui qui a hérité du brassard à la sortie de l’attaquant du Bayern Munich face à la Nouvelle-Zélande ce samedi et en l’absence de Rice, arrivé plus tard en Floride avec les autres Gunners.

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Un symbole plus qu’autre chose

« Je dirais que Declan est mon vice-capitaine », a assuré Thomas Tuchel après le match. Interrogé sur le fait de savoir si le milieu d’Arsenal était au courant de ce rôle, l’Allemand souriait : « C’est une bonne question. J’y pensais justement. Que ce soit officiel ou non. Mais je crois qu’on a eu cette conversation quand Harry n’était pas avec nous au camp d’entraînement. On avait commencé avec Ollie [Watkins] au poste de numéro 9 et je crois que Declan était capitaine. C’est là que je lui ai dit. »

Une nomination plus symbolique que déterminante, puisque Harry Kane n’a manqué que trois matchs (dont deux sur blessure) depuis la nomination de Thomas Tuchel sur le banc des Three Lions en novembre 2024, et ne s’est fait remplacer que lorsque le match était plié.

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