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Manchester City prolonge son crack

TM
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Manchester City prolonge son crack

La belle histoire continue. Phil Foden et Manchester City, c’est tout sauf terminé. Comme attendu, le milieu offensif anglais a officiellement prolongé son aventure chez les Skyblues ce mercredi. Le natif de Stockport est désormais lié avec le club mancunien, jusqu’en 2030. Arrivé à 9 ans, il a à ce jour disputé 369 rencontres et inscrit 110 buts pour le vice-champion d’Angleterre.

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Un peu de baume au cœur

Un peu moins flamboyant cette saison, Foden a tout de même été un titulaire régulier (33 titularisations en 50 rencontres disputées) avec le club où il a été formé et dont il porte les couleurs en professionnel depuis 2017. Mais ces performances moyennes (10 buts et 7 passes décisives) ont empêché le joueur de 26 ans de vivre une deuxième Coupe du monde, puisqu’il n’a pas été sélectionné par Thomas Tuchel, comme entre autres Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold.

Le milieu offensif, lancé dans le grand bain par Pep Guardiola, avec qui il a remporté 20 titres, évoluera dans les prochains jours sous les ordres d’Enzo Maresca. Il connaît bien ce dernier, qui était l’adjoint du technicien espagnol lors de la saison 2022-2023. L’Anglais s’est d’ailleurs montré enthousiaste dans le communiqué du club : « J’ai hâte de retravailler avec Enzo. Il a été brillant lors de la saison du triplé (Premier League, Cup, Ligue des champions, NDLR) – c’est quelqu’un que tous les joueurs respectaient et avec qui ils adoraient travailler. Son retour ici est très enthousiasmant. »

Pourtant, l’amour ne dure que trois ans, non ?

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TM

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