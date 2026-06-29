Enzo Maresca s'excuse auprès de Chelsea

La réponse du berger londonien. Alors que Manchester City a officialisé le recrutement d’Enzo Maresca, Chelsea n’a pas perdu de temps pour expliquer un peu plus en détail les raisons du départ du technicien italien en janvier, tout en reconnaissant la mauvaise saison des Blues : « Nous considérons qu’il est important d’expliquer à nos supporters ce qui s’est passé et pourquoi notre ancien entraîneur a quitté le club le 1er janvier 2026. » Le cadre est posé.

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Les excuses de Maresca

Selon le dernier vainqueur de la Coupe du monde des clubs, « le club a été informé par notre ancien entraîneur qu’il pourrait y avoir une opportunité pour lui de succéder à Pep Guardiola à la fin de la saison ». Une situation qui a très vite été rendue concrète puisqu’en décembre, Maresca a démissionné et n’a donc pas été viré, comme le rappelle le club.

« Je reconnais que mon départ de Chelsea en milieu de saison est pu causer des perturbations, et je m’excuse pour cela, a précisé Maresca sur ses réseaux après l’officialisation de son arrivée à City. Ce n’était ni mon intention, ni mon souhait. »

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