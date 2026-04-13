Un supporter de Manchester City s’amuse à boire les larmes des Gunners

La Premier League est relancée ! Manchester City a profité de la défaite d’Arsenal face à Bournemouth en prenant trois points face à Chelsea (3-0) à Stamford Bridge. Pour célébrer les trois points, un supporter cityzen a été vu en train de boire avec insistance dans une bouteille aux couleurs des Gunners.

Que pouvait-il bien avoir dans cette bouteille ? De l’eau ? De la potion magique ? De la vodka ? Non, ce sont bien des larmes londoniennes qui passent dans la gorge de l’homme, parce qu’à Arsenal, ça doit désormais regarder dans le rétro.

This Manchester City fan really brought out the Arsenal bottle 😭🍼 ‘Drinking Arsenal tears’… ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/wj8Z8vQTWI — Stan Sport Football (@StanSportFC) April 12, 2026

Arsenal et la peur du choke

En perdant, Arsenal a vu Manchester City revenir à six points, mais l’équipe de Guardiola a également un match de retard sur les Gunners. Les deux écuries doivent s’affronter dimanche prochain. Ce qui signifie que si Manchester City remporte tous ses matchs jusqu’à la fin de saison, les hommes de Guardiola seront champions d’Angleterre.

Et Arsenal n’aura que la relégation de Tottenham à célébrer.

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine