Le Mans FC bien représenté à Roland-Garros

Le club a vraiment changé de dimension. À côté des polos Lacoste, des t-shirts Chanel et des lunettes de soleil Louis Vuitton, un haut violet faisait tâche dans les gradins de Roland-Garros, ce jeudi, lors du match entre Aryna Sabalenka et Elsa Jacquemot. Il s’agissait tout simplement du… maillot du Mans FC.

Le compagnon de Sabalenka a des billes dans le club

Ce n’était pas un fan de rillettes ni un néo-supporter tombé amoureux des Sang et Or depuis la montée en Ligue 1, mais Georgios Frangulis, pilote automobile et co-investisseur du groupe OutField entré au capital du club durant la saison.

Le mans FC à l'honneur en tribune de Roland Garros pour le match Sabalenka vs Jacquemont. Georgios Frangulis, en couple avec la numéro 1 mondiale, investisseur actionnaire du Mans FC au côté de Djokovic par exemple. Fier de nos couleurs ❤️🧡 pic.twitter.com/dpDLMt3XKG — Girontologue (@Marcosnt72) May 28, 2026

Il est également le compagnon de Sabalenka, numéro une mondiale du circuit WTA. Fort de cette implantation dans le tennis mondial, le Brésilien a également fait venir Novak Djokovic dans le consortium nostalgique de Túlio de Melo. Le point violet dans son box n’a visiblement pas gêné la Bélarusse, victorieuse sans (trop) trembler de la Française au deuxième tour.

Quand est-ce qu’Arthur Rinderknech va dégainer le maillot du Stade rennais en plein match ?

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