Wesley Sneijder prend sa revanche sur Iker Casillas grâce à la série Mobland et Tom Hardy

Il n’y a qu’un pas entre le podium du Ballon d’or et Hollywood. L’ancien meneur de jeu de l’Inter, Wesley Sneijder, fait une petite apparition dans un spot promotionnel de la série britannique Mobland, diffusée sur SkyShowtime et sur Canal+ en France.

Dans cet extrait d’un peu plus de 2 minutes, le numéro 10 apparaît cagoulé, puis amoché et ligoté. Il partage l’écran avec l’acteur britannique Tom Hardy dans une scène qui ne devrait pas apparaître dans la saison 2 du show, prévue prochainement. Le foot n’est en tout cas jamais loin de Sneijder.

Ce bourreau d’Iker Casillas

Dans la scène, il revient sur un événement tragique de sa vie de footballeur : la finale de Coupe du monde 2010 perdue face à l’Espagne (0-1). Il parle d’un véritable « traumatisme » et montre une certaine rancœur contre Iker Casillas, le portier espagnol de l’époque.

Un arrêt face à Arjen Robben et un but en prolongation qui ne passent pas et qui alimentent une envie de revanche du Néerlandais envers ses bourreaux de cette année-là. Une vengeance assouvie puisque Harry Da Souza (joué par Tom Hardy) apporte à Wesley… le bout du doigt découpé du dernier rempart.

Vous pensez qu’il a aussi demandé le pied de Lionel Messi pour le vol de son Ballon d’or la même année ?

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