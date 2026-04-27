S’abonner au mag
  • Premier League
  • J34
  • Wolves-Tottenham (0-1)

Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde

EA
4 Réactions
Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde

Voici venu le temps des mauvaises nouvelles. Sorti sur blessure lors du match entre Tottenham et Wolverhampton (1-0 pour les Spurs), Xavi Simons manquera la Coupe du monde. Le verdict est clair : le Néerlandais s’est rompu les ligaments croisés et ne devrait plus toucher la pelouse verte avant début 2027.

« Représenter mon pays cet été, c’est fini »

« On dit que la vie peut être cruelle et aujourd’hui, c’est ce que je ressens. Ma saison s’arrête brusquement et j’essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le cœur. […] Tout ce que je voulais, c’était me battre avec mon équipe et maintenant, j’en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c’est fini », poste-t-il sur Instagram. Une blessure qui n’arrange ni les Pays-Bas, ni Tottenham, toujours en lutte pour le maintien.

Alors qu’il ne reste plus que quatre matchs de championnat, Tottenham occupe toujours la zone rouge. Cette victoire face aux Wolves permet d’encore y croire, une défaite aurait été presque fatale puisque West Ham s’est également imposé (2-1 face à Everton). Le club du nord de Londres doit encore affronter Aston Villa, Leeds, Chelsea et Everton et tenter le tout pour le tout pour ne pas tomber en Championship.

Xavi Simons pourra toujours camper le rôle de 12e homme.

Xavi Simons insulte des supporters de Wolverhampton

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Marseille-Nice (1-1)
Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.