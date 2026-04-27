Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde

Voici venu le temps des mauvaises nouvelles. Sorti sur blessure lors du match entre Tottenham et Wolverhampton (1-0 pour les Spurs), Xavi Simons manquera la Coupe du monde. Le verdict est clair : le Néerlandais s’est rompu les ligaments croisés et ne devrait plus toucher la pelouse verte avant début 2027.

« Représenter mon pays cet été, c’est fini »

« On dit que la vie peut être cruelle et aujourd’hui, c’est ce que je ressens. Ma saison s’arrête brusquement et j’essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le cœur. […] Tout ce que je voulais, c’était me battre avec mon équipe et maintenant, j’en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c’est fini », poste-t-il sur Instagram. Une blessure qui n’arrange ni les Pays-Bas, ni Tottenham, toujours en lutte pour le maintien.

Alors qu’il ne reste plus que quatre matchs de championnat, Tottenham occupe toujours la zone rouge. Cette victoire face aux Wolves permet d’encore y croire, une défaite aurait été presque fatale puisque West Ham s’est également imposé (2-1 face à Everton). Le club du nord de Londres doit encore affronter Aston Villa, Leeds, Chelsea et Everton et tenter le tout pour le tout pour ne pas tomber en Championship.

Xavi Simons pourra toujours camper le rôle de 12e homme.

Xavi Simons insulte des supporters de Wolverhampton