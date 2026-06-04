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Tottenham veut s'activer sur le mercato

TC
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Tottenham veut s'activer sur le mercato

Des nouveaux marins dans la galère de Tottenham ? Les Spurs ne veulent plus revivre une saison comme celle qui vient de se terminer. Pour éviter cela, Roberto De Zerbi a une solution : recruter en défense. Tottenham serait en discussions avancées avec le défenseur central de Brighton, Jan Paul van Hecke, comme l’annonce Sky Sports.

Les Spurs auraient déjà formulé une première offre pour le l’élégant neerlandais, refusée par le board des Seagulls. D’autres pistes défensives sont également exploitées, notamment Marcos Senesi de Bournemouth ou encore Andy Robertson, qui a annoncé son départ des Reds de Liverpool.

En attaque, un Brésilien

En ce qui concerne la ligne offensive, les Spurs veulent également trouver des renforts, eux qui doivent pallier la fin du prêt de Randal Kolo Muani et la lourde blessure de Xavi Simons. Pour résoudre ce problème, Sky Sports annonce un intérêt pour l’ailier brésilien de Manchester City, Savinho. Une offre pourrait intervenir dans les prochains jours pour l’ailier qui a tout le temps de penser à son avenir puisqu’il ne fait pas partie de la liste du Brésil pour le Mondial.

Paul Valère Bassène est dispo.

Tottenham a trouvé le responsable de ses nombreux blessés

TC

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