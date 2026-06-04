Au Maroc, un joueur expulsé après avoir célébré avec ses parties intimes

Sacrée paire. Lors de la rencontre opposant le Raja Casablanca et Berkane, Paul Valère Bassène a inscrit le seul but de la rencontre, offrant la victoire aux visiteurs (0-1). Mais le Sénégalais, porté par ses émotions, a réalisé une célébration plus que limite. À première vue, l’arbitre de la rencontre n’a pas réagi, mais la VAR lui a demandé de vérifier les images et il n’a pas attendu quinze ralentis pour expulser le joueur.

L’expulsion de Paul Bassene 🇸🇳 suite à une célébration obscène après son but face au Raja Casablanca pic.twitter.com/a9tClVgHco — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT 🇲🇦⭐️⭐️ (@MountakhabOf) June 3, 2026

Bassène a présenté ses excuses

Le carton rouge sorti, l’attaquant de 23 ans n’a pas contesté la décision de l’arbitre. Après la rencontre, il s’est excusé sur les réseaux sociaux : « À la Fédération marocaine de football, à mon club la RS Berkane, au Raja club et à l’ensemble des supporters et amateurs du foot, je tiens à présenter mes sincères excuses pour ma célébration jugée démesurée à la suite de mon but lors de la rencontre entre le RS Berkane et le Raja CA. »

Il a également voulu expliquer son geste, qu’on peut qualifier d’obscène : « Mon geste n’avait absolument pas pour intention d’offenser qui que ce soit. Il s’agissait simplement d’exprimer, dans l’élan de l’émotion, l’état d’esprit de guerrier qui nous anime sur le terrain, une façon de dire qu’on se bat comme un homme, avec engagement et détermination. Rien de plus. »

Roberto De Zerbi est très intéressé par son profil.

La RS Berkane s’offre une troisième Coupe de la confédération africaine en six ans