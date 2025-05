La RS Berkane s’offre une troisième Coupe de la confédération africaine en six ans

Domination absolue.

Ce dimanche après-midi avait lieu la manche retour de la finale de la Coupe de la confédération africaine (C3), opposant la RS Berkane et le Simba SC. Le match aller avait vu les Marocains s’imposer 2-0, et ceux-ci ont validé leur succès en assurant un nul 1-1 lors du deuxième round, qui avait lieu en Tanzanie. Il s’agit ainsi du troisième titre en six ans pour Berkane dans cette compétition, qui avait déjà raflé la mise en 2020 et en 2022, sans oublier ses finales en 2019 et 2024.

CHAMPIONS. HISTORY. RS BERKANE! 🏆 A historic moment for the Moroccans, winning the 2024/25 #TotalEnergiesCAFCC title! 🇲🇦 pic.twitter.com/MMiLhQhyM4 — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 25, 2025

Et sans tapis vert sur sa route, cette fois-ci.

