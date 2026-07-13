Pronostic Angleterre Argentine : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Angleterre Argentine : découvrez notre analyse détaillée et le pari Angleterre vainqueur pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Statistiques, cotes, tendances.

Informations clés L’Angleterre reste sur 4 victoires consécutives, dont 2 clean sheets.

L’Argentine affiche 5 victoires de suite, 14 buts marqués sur cette période.

Jarell Quansah suspendu, Ezri Konsa titularisé côté anglais.

Aucun affrontement récent entre l’Angleterre et l’Argentine.

Demi-finale disputée sur terrain neutre à Atlanta.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité 68 239 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Demi-finale Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel Entraîneur Argentine Lionel Scaloni

L’Angleterre et l’Argentine abordent cette demi-finale de Coupe du monde sur des dynamiques remarquablement proches : chacune affiche cinq matchs sans défaite, avec une série de victoires consécutives (4 pour l’Angleterre, 5 pour l’Argentine). Le rapport de force statistique révèle deux attaques en forme – 9 buts anglais et 14 buts argentins sur les cinq dernières rencontres – mais aussi certaines fragilités défensives, notamment pour l’Argentine qui n’a signé qu’un seul clean sheet sur la période. Le contexte tactique côté anglais s’annonce remanié : Ezri Konsa remplace le suspendu Jarell Quansah en défense, tandis que Declan Rice, revenu après un virus, occupera l’entrejeu. L’absence persistante de Reece James limite les options au poste de latéral droit. Côté argentin, la continuité prévaut dans un onze emmené par Lionel Scaloni, sans blessure majeure rapportée. Le match se joue à Atlanta, dans un stade neutre et sans l’avantage du terrain pour aucune des deux sélections.

À noter que l’histoire entre ces deux nations en Coupe du monde est riche en épisodes marquants, comme le souligne notre retour sur le match polémique entre l’Angleterre et l’Argentine en 1966 ou encore le fameux Argentine-Angleterre de la Coupe du monde 1986, resté dans toutes les mémoires des supporters.

Forme récente : deux équipes en pleine confiance

Les deux équipes restent sur de longues séries de victoires, attaques en réussite

Forme Angleterre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 11/07/2026 Norvège 1-2 Angleterre W 06/07/2026 Mexique 2-3 Angleterre W 01/07/2026 Angleterre 2-1 RD Congo W 27/06/2026 Panama 0-2 Angleterre W 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana D

L’Angleterre reste sur quatre victoires consécutives, toutes acquises avec au moins deux buts inscrits, à l’exception du nul vierge contre le Ghana. La solidité défensive reste relative (deux clean sheets seulement), mais l’équipe de Thomas Tuchel parvient à s’imposer même en étant menée ou en infériorité numérique, comme face à la Norvège (2-1 a.p.) ou au Mexique (3-2). Jude Bellingham et Harry Kane se sont distingués comme principaux atouts offensifs. L’enchaînement des matchs à élimination directe a toutefois mis en lumière une certaine tension défensive, illustrée par des buts encaissés lors de trois des cinq dernières rencontres. Ce contexte sera déterminant pour ce choc Angleterre – Argentine.

Forme Argentine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 12/07/2026 Argentine 3-1 Suisse W 07/07/2026 Argentine 3-2 Égypte W 03/07/2026 Argentine 3-2 Cap-Vert W 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine W 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche W

Cinq succès de rang pour l’Argentine, dont quatre avec au moins trois buts marqués. L’équipe de Lionel Scaloni a cependant concédé six buts sur cette même période, n’enregistrant qu’une seule clean sheet (2-0 face à l’Autriche). Les rencontres à élimination directe ont souvent été serrées, l’Argentine se qualifiant à deux reprises après prolongation (face à la Suisse et au Cap-Vert). L’efficacité offensive est confirmée : aucune rencontre sans marquer, et la majorité des matchs à plus de 2,5 buts. Cette propension à encaisser mais aussi à répondre rapidement est une constante de leur parcours dans cette Coupe du monde. L’affrontement Angleterre – Argentine s’annonce donc particulièrement ouvert.

Focus : Le contexte du match

Angleterre et Argentine ne se sont jamais affrontées récemment, ce qui ajoute un supplément d’incertitude à cette demi-finale de Coupe du monde. Le cadre neutre d’Atlanta pourrait niveler les débats, chaque sélection devant se surpasser pour viser la finale. L’Angleterre – Argentine sera donc l’affiche à ne pas manquer pour les amateurs de pronostics.

Notre pronostic pour Angleterre – Argentine

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► Le pari « Angleterre vainqueur » est coté à 2,62, soit une probabilité implicite d’environ 38 %. Cette estimation doit être comprise à la lumière de la série de quatre victoires anglaises et de la capacité à tenir sous pression, à l’image des qualifications arrachées face au Mexique et à la Norvège. L’absence de Jarell Quansah oblige Thomas Tuchel à ajuster sa ligne défensive, mais la présence de Harry Kane et Jude Bellingham reste un facteur différenciant sur le plan offensif. Cependant, l’Argentine n’a pas perdu un seul match sur ses cinq dernières sorties et marque systématiquement, ce qui laisse subsister un risque élevé pour ce pari, l’incertitude demeurant autour de la capacité anglaise à résister à la pression offensive adverse. Ce pronostic Angleterre – Argentine reste donc ouvert mais légèrement favorable aux Anglais.

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En football, rien n’est jamais acquis : la confrontation entre deux équipes en forme reste soumise à de nombreux aléas. L’approche responsable reste essentielle dans toute démarche de pari sportif, surtout sur une demi-finale aussi indécise qu’Angleterre – Argentine.

Parcours historiquement facile pour l’Argentine au Mondial