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Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »

TB
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Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »

Eux : forts et méchants. Depuis le début de cette Coupe du monde, l’équipe de France impressionne son monde par son jeu, mais également son attitude. Une force dont les Bleus ont bien conscience, et qu’ils comptent utiliser pour aller au bout de la compétition. Invité à décrire la mentalité de l’équipe en un seul mot, Ibrahima Konaté n’a pas hésité en conférence de presse : « Méchants, méchants ! », s’est exclamé le futur Madrilène.

Comment cela se traduit-il ? « On a la capacité à switcher entre la veille à l’entraînement, où on est taquins, où ça va rigoler, où c’est bon enfant, tout en étant extrêmement sérieux. Mais lorsque l’on arrive avant le match ou que l’on est sur le chemin dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état esprit de gagne, décrit encore Ibou. On a le même objectif commun. C’est pour ça j’utilise ce mot pour nous décrire. »

La gestion de Deschamps ? « Il est fort »

Sur le banc depuis le début du Mondial (à l’exception d’une courte entrée contre la Norvège), le défenseur a également tenu à saluer la gestion du groupe de la part de Didier Deschamps. « En toute honnêteté, il est fort. Il y a beaucoup d’honnêteté de son côté. Je pense être un leader, même s’il y a cette frustration qui est claire, ne s’est-il pas caché. Le plus important, c’est la Coupe du monde. C’est difficile mais si ça se passe bien, qu’est-ce que vous voulez lui dire ? C’est qu’il a eu raison. Notre rôle c’est de s’unir, s’entraider. Si on finit par la remporter, on ne fera pas la différence. »

Il n’a qu’à jouer avec un extincteur pour passer le temps.

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TB

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