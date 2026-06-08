Ibrahima Konaté a trouvé son nouveau club

GalactIK. Ibrahima Konaté a signé jusqu’en 2030 avec le Real Madrid, selon RMC Sport. Le défenseur français, qui a annoncé son départ de Liverpool le 31 mai, va rejoindre librement le club madrilène. La réélection de Florentino Pérez à la présidence du club espagnol était la dernière condition avant l’officialisation de son transfert, qui devrait avoir lieu ce mardi 9 juin, selon L’Équipe.

L’international français de 27 ans ne devrait pas passer de tests médicaux aux États-Unis avec le groupe des Bleus puisque sa visite médicale se basera, dans un premier temps, sur ses antécédents médicaux. Après Sochaux, Leipzig et Liverpool, Ibrahima Konaté rejoint son quatrième club professionnel en autant de pays différents.

Ibrahima connaît tout.

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