Le successeur de Nicolas de Tavernost à la LFP est connu

LFP Media tient son nouveau patron. Selon L’Equipe, Olivier Bramly va prendre les rênes de l’agence commerciale de la Ligue, succédant à Nicolas de Tavernost. Il a été élu au terme d’un comité de sélection dans lequel étaient présents Vincent Labrune, Olivier Létang, Waldemar Kita, Marc Keller, ainsi que des représentants de CVC, fonds qui détient 13% des parts de diffusion de LFP Média.

Un homme d’expérience

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le foot français a fait le choix de la sécurité avec Olivier Bramly. Spécialiste du monde des médias, il avait notamment dirigé la distribution globale du groupe Eurosport au niveau international avant de se diriger vers le Moyen-Orient, toujours dans le domaine des médias et du streaming. Désormais patron de LFP Media, il devra donc diriger la distribution de Ligue 1 +, comprenant les 3 ligues professionnelles françaises.

Bon courage.

Hossam et Ibrahim : qui se ressemble s’Hassan