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Michaël Cuisance va revenir en Ligue 1

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Michaël Cuisance va revenir en Ligue 1

Guess Who’s Back. Quatre ans après sa saison plus que mitigée sous les couleurs de l’OM, Michaël Cuisance s’apprête à faire son retour en Ligue 1. Selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain formé à Nancy devrait prochainement signer au RC Lens pour une durée de quatre ans.

Actuellement en D2 allemande

À 26 ans, l’ancien joueur du Bayern évolue actuellement au Hertha Berlin, en deuxième division allemande, un championnat qu’il connaît bien après son expérience au VfL Osnabrück. Ancien international Espoirs français, il a enchaîné quelques galères, mais pourrait se relancer dans le Pas-de-Calais comme tant d’autres joueurs récemment.

Signer Cuisance en pleine canicule, encore une masterclass de la com lensoise.

Julian Nagelsmann complimente le nouvel entraîneur de Lens

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