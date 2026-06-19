Florian Thauvin : « Il n’y en a pas un qui s’est dit, on va lui donner sa chance »

Instant émotion. Auteur d’une très belle saison, Florian Thauvin s’est longuement confié à Ligue 1+, dans le cadre du documentaire Les Charbonneurs consacré au RC Lens. Flotov est notamment revenu sur les passages compliqués après son départ au Mexique, disant avoir été snobé par de nombreux clubs français, comme Lorient et Montpellier : « Il n’y en a pas un qui s’est dit, on va lui donner sa chance. » Au sujet d’une possible arrivée dans l’Hérault, le vainqueur de la Coupe de France évoque avoir été ignoré par Laurent Nicollin : « Laurent me dit : “Je suis ouvert à ça, j’aimerais bien, je t’ai toujours apprécié.” J’ai repris mon téléphone : une fois pas de retour, deux fois pas de retour. »

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La lucidité lensoise

Encore une fois, le RC Lens a montré toute l’étendue de sa capacité à relancer des joueurs. Florian Thauvin est vite devenu un maillon fort de l’effectif lensois. Plus récemment, le club artésien s’est de nouveau illustré en attirant Allan Saint-Maximin pour la seconde partie de saison. Lui aussi en provenance du Mexique, et lui aussi vite devenu très précieux pour les Sang et Or.

Racing Club de Re-Lens.

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