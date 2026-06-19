S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Écosse

Wayne Rooney a un faible pour l'Écosse, beaucoup moins pour le pays de Galles

NB
Réactions
Wayne Rooney a un faible pour l'Écosse, beaucoup moins pour le pays de Galles

Une fleur à l’Écosse. Dans The Wayne Rooney Show de la BBC, la légende éponyme a avoué avoir « un petit faible » pour l’Écosse dans cette Coupe du monde. « Je veux qu’ils réussissent, je connais certains des joueurs, le fils de mon coéquipier Darren Fletcher (de 2004 à 2015), Tyler (19 ans, Manchester United), a été appelé dans l’équipe », a expliqué Wayne Rooney.

Rooney n’a pas digéré la fête des Gallois

Alors que le présentateur de l’émission soulignait que l’Écosse était une autre nation britannique, l’Anglais aux 120 sélections coupe son interlocuteur : « Je ne dirais pas la même chose pour le pays de Galles. Je me souviendrai toujours du jour où on a été éliminés par l’Islande (en huitièmes de finale de l’Euro 2016), et l’équipe galloise était en train de regarder notre match à l’hôtel, ils célébraient. Ils peuvent être contents qu’on soit éliminés, pas de problème. Mais ils publiaient tous sur leurs réseaux sociaux, je n’ai jamais oublié ça. »

Embed t.co

En même temps, se faire éliminer par un but de Kolbeinn Sigthorsson (3 buts en Ligue 1 en 30 matchs et avec le FC Nantes…)

Les pubs britanniques ouverts jusqu’à 2 heures du matin pendant la Coupe du monde

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
00
En direct : Écosse-Maroc (0-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. C
En direct : Écosse-Maroc (0-0)

En direct : Écosse-Maroc (0-0)

En direct : Écosse-Maroc (0-0)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 8h
127
44
10
Revivez : Mexique - Corée du Sud (1-0)
Revivez : Mexique - Corée du Sud (1-0)

Revivez : Mexique - Corée du Sud (1-0)

Revivez : Mexique - Corée du Sud (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.