Wayne Rooney a un faible pour l'Écosse, beaucoup moins pour le pays de Galles

Une fleur à l’Écosse. Dans The Wayne Rooney Show de la BBC, la légende éponyme a avoué avoir « un petit faible » pour l’Écosse dans cette Coupe du monde. « Je veux qu’ils réussissent, je connais certains des joueurs, le fils de mon coéquipier Darren Fletcher (de 2004 à 2015), Tyler (19 ans, Manchester United), a été appelé dans l’équipe », a expliqué Wayne Rooney.

Rooney n’a pas digéré la fête des Gallois

Alors que le présentateur de l’émission soulignait que l’Écosse était une autre nation britannique, l’Anglais aux 120 sélections coupe son interlocuteur : « Je ne dirais pas la même chose pour le pays de Galles. Je me souviendrai toujours du jour où on a été éliminés par l’Islande (en huitièmes de finale de l’Euro 2016), et l’équipe galloise était en train de regarder notre match à l’hôtel, ils célébraient. Ils peuvent être contents qu’on soit éliminés, pas de problème. Mais ils publiaient tous sur leurs réseaux sociaux, je n’ai jamais oublié ça. »

Embed t.co

En même temps, se faire éliminer par un but de Kolbeinn Sigthorsson (3 buts en Ligue 1 en 30 matchs et avec le FC Nantes…)

Les pubs britanniques ouverts jusqu’à 2 heures du matin pendant la Coupe du monde