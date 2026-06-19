Pronostic Allemagne Côte d’Ivoire : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Allemagne – Côte d’Ivoire avec un pronostic sur la victoire de l’Allemagne et le pari « Les deux équipes marquent » pour la Coupe du monde 2026.

Informations clés Allemagne a marqué 19 buts en 5 matchs récents.

Côte d’Ivoire a gagné 4 de ses 5 derniers matchs.

Les deux équipes jouent pour la première place du groupe.

Allemagne a encaissé 6 buts en 5 rencontres récentes.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 43 036 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Allemagne Julian Nagelsmann Entraîneur Côte d’Ivoire Emerse Fae

Forme récente

L’Allemagne et la Côte d’Ivoire s’affrontent lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, au Toronto Stadium. Après avoir remporté respectivement leurs premiers matchs, les deux équipes cherchent à confirmer leur forme et à se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale. L’Allemagne, sous la direction de Julian Nagelsmann, a démontré une puissance offensive notable, marquant 19 buts lors de ses cinq dernières rencontres. Cependant, elle a également montré des faiblesses défensives avec six buts encaissés. De leur côté, les Éléphants de la Côte d’Ivoire, menés par Émerse Faé, ont également affiché une belle dynamique, se distinguant par une défense solide et une attaque percutante avec des joueurs comme Nicolas Pepe.

Pour ceux qui suivent de près la compétition, il est intéressant de comparer cela avec d’autres équipes en forme comme l’Écosse et le Maroc qui s’affronteront également prochainement.

Forme récente — Allemagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-14 Allemagne 7-1 Curaçao W 2026-06-06 États-Unis 1-2 Allemagne W 2026-05-31 Allemagne 4-0 Finlande W 2026-03-30 Allemagne 2-1 Ghana W 2026-03-27 Suisse 3-4 Allemagne W

Forme récente — Côte d’Ivoire

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-14 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur W 2026-06-04 France 1-2 Côte d’Ivoire W 2026-03-31 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire W 2026-03-28 Corée du Sud 0-4 Côte d’Ivoire W 2026-01-10 Égypte 3-2 Côte d’Ivoire L

Pour un autre regard sur les équipes de la Coupe du monde, consultez notre pronostic États-Unis Australie qui promet également d’être un match captivant.

Historique des confrontations

Allemagne et Côte d’Ivoire ne se sont jamais affrontés sur la période analysée.

Avantage à l’Allemagne, mais attention à la défense

L’Allemagne arrive en pleine confiance avec une impressionnante série de cinq victoires consécutives, marquant un total de 19 buts. La large victoire 7-1 contre Curaçao a confirmé leur potentiel offensif, bien que des failles défensives aient été visibles lors de ce match. Les performances de Leroy Sané et Jamal Musiala, en grande forme, seront des atouts majeurs pour les Allemands. Cependant, la tendance à concéder des buts pourrait être un point faible face à une équipe ivoirienne rapide et incisive.

La Côte d’Ivoire a prouvé sa solidité en défense avec quatre victoires consécutives, n’encaissant que quatre buts. Leur succès 1-0 contre l’Équateur, bien que marqué par une certaine chance avec trois montants touchés par leurs adversaires, démontre leur capacité à gérer les matchs serrés. Avec des joueurs rapides comme Yan Diomande et Nicolas Pepe, l’équipe ivoirienne est capable de surprendre sur des contre-attaques rapides.

Notre pronostic

L’Allemagne et la Côte d’Ivoire ne se sont jamais affrontés récemment. Le pari « Allemagne vainqueur » est coté à 1,53. Compte tenu de la forme offensive impressionnante de l’Allemagne, renforcée par un potentiel de buteurs prolifique, les chances de victoire semblent élevées. Cependant, il faudra surveiller la défense allemande, qui pourrait être mise en difficulté par la vitesse et l’agilité des attaquants ivoiriens.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.85. Avec une Allemagne souvent vulnérable en défense, ayant concédé à Curaçao, et une Côte d’Ivoire disposant de joueurs offensifs rapides et efficaces, les deux équipes ont de bonnes chances de trouver le chemin des filets.

En conclusion, malgré une tendance favorable pour l’Allemagne, le football reste imprévisible et rien n’est jamais acquis. La prudence est de mise dans les paris sportifs, qui comportent toujours une part de risque.

Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer