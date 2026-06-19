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Javier Milei s'indigne après une fake news sur le père de Lionel Messi

MJ
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Javier Milei s'indigne après une fake news sur le père de Lionel Messi

En Argentine, on ne touche pas à Lionel Messi. En plein direct sur Luzu TV, l’animatrice Florencia Peña a annoncé à tort la mort de Jorge Messi, le père du capitaine argentin, avant que l’information ne soit rapidement démentie par la famille.

Javier Milei s’en mêle

Jorge Messi est bien vivant, même « s’il traverse une période difficile sur le plan de la santé et reste sous surveillance médicale » a annoncé la famille. Mais le mal était déjà fait. La fausse information, lâchée en direct et sans vérification suffisante, a provoqué un tollé en Argentine, jusqu’au président Javier Milei, qui a dégainé un message très salé contre l’animatrice et les médias.

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La chaîne n’a pas traîné. Les personnes impliquées dans la diffusion de cette fake news ont été écartées, tandis que Florencia Peña a annoncé son départ et présenté ses excuses à la famille Messi. L’animatrice a expliqué que l’information lui avait été transmise en direct par la production et qu’elle pensait qu’elle avait été vérifiée.

La famille de Messi communique sur l’état de santé de son père

MJ

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