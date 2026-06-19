La famille de Messi communique sur l’état de santé de son père

Voilà l’explication de ses larmes lors de son premier but face à l’Algérie (3-0). Si Lionel Messi a illuminé le Mondial avec un triplé dès son entrée en lice avec l’Argentine, il avait décrit qu’il traversait des « jours difficiles et compliqués ». La raison ? Son père Jorge a « un problème de santé », selon un communiqué de la famille Messi publié ce jeudi.

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« Nous remercions sincèrement les personnes qui ont témoigné leur affection, leur respect et leur soutien que nous avons reçus et nous demandons de respecter la vie privée de Jorge, ainsi que celle de toute sa famille, tout au long de cette période », souligne le texte, après avoir rappelé que « seuls ses proches disposent d’informations fiables et exactes concernant l’état de santé de Jorge » et que « toute autre version ou information ne provenant pas de sources fiables et reconnues ne peut être considérée comme crédible ni comme véridique ».

L’homme de 68 ans est également l’agent historique de la Pulga.

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