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Le grand moment de solitude d'un joueur espagnol à la Coupe du monde

EM
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Le grand moment de solitude d'un joueur espagnol à la Coupe du monde

C’était peut-être Enrique Iglesias, on ne sait pas. Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a laissé un jour de repos aux joueurs de la Roja après le match nul décevant face au Cap-Vert (0-0).

Sauf qu’il y a un Espagnol du nom de Borja Iglesias qui a eu du mal à regagner l’hôtel des joueurs. Recalé par le service de sécurité, le buteur du Celta de Vigo a tenté d’expliquer la situation : « Je suis un joueur. Je suis Borja Iglesias. J’ai besoin d’entrer. »

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Les supporters à sa rescousse

Face à l’intransigeance de la sécurité, des supporters qui se trouvaient aux abords de l’hôtel lui ont prêté main forte pour convaincre les vigiles.

Après quelques minutes de négociations et un coup de fil à des responsables de la délégation ibérique, l’attaquant de la Roja a pu retrouver ses coéquipiers au sein du camp de base.

La vie rêvée par Kylian Mbappé.

La presse espagnole très pessimiste pour la Roja

EM

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