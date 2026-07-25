Trump récupère à son tour Ferran Torres

Le maréchal Ferran ? Depuis qu’il a étrenné une casquette rouge floquée « Make Spain Great Again » lors des cérémonies de la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde, Ferran Torres fait réagir. Est-il un soutien de Donald Trump ? Est-il un sympathique railleur des puissants de ce monde, un Don Quichotte des temps modernes ? La réalité se situant sûrement entre les deux, Ferran Torres est l’objet de nombreuses interprétations cette semaine. Dernier en date : Donald Trump lui même.

Le fan de football président des États-Unis voit en Ferran Torres un adorateur du mouvement MAGA. « C’est un grand joueur. Il portait une casquette « Make America Great Again », c’était un bel hommage, et je pense qu’il l’a fait avec les meilleures intentions, a réagi le conservateur, dans des propos rapportés par le Mundo deportivo. Nous apprécions. » Le parti d’extrême-droite Vox, représenté par Santiago Abascal, avait déjà apporté son soutien au joueur. Le buteur de la finale de la Coupe du monde est pisté par le PSG cet été.

Et en plus, il est pote avec Marcos Llorente.

Un champion du monde mixe avec David Guetta à Ibiza