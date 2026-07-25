Quand Deschamps partage des calamars et des glaces avec son staff

« Cher Didier, J’espère que tu vas bien. Mes vacances se passent bien. Il y a plein de soleil ». Après quatorze ans de services, le staff de Didier Deschamps a tenu à publier une belle lettre d’adieux au sélectionneur. Dans Le Parisien, les adjoints du désormais ex-sélectionneur des Bleus remercient la Dèche, « parce qu’il y a des mercis que l’on ne peut pas garder pour soi ».

« C’est ta permanence au plus haut niveau qui est fascinante »

De Guy Stéphan à Nicolas Piry, représentant de l’équipementier Nike, en passant par Frank Le Gall, médecin, et Raphaël Raymond, chef de presse, 21 personnes ont cosigné la lettre. « Pendant toutes ces années, tu nous as appris qu’il existait une manière de servir l’équipe de France. Avec de l’exigence, toujours. Mais aussi de l’humilité, et de la rigueur, de la solidarité, de la loyauté, lit-on dans cette missive. Et avec cette idée qui ne t’a jamais quittée : rien n’est plus important que le maillot. […] C’est ta permanence au plus haut niveau qui est fascinante. Tu as tiré ta révérence comme tu as toujours vécu cette fonction : avec pudeur. Sans jamais te mettre au-dessus de l’institution. » Avant d’esquisser une anecdote, sans trop de détails : « Merci pour les calamars, les glaces à la pistache. »

Écrit par Guy Stéphan ?

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