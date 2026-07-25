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Une championne du monde rejoint OL Lyonnes

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Une championne du monde rejoint OL Lyonnes

Perpendicullelo, elle, n’existe pas. Salma Paralluelo file à l’OL Lyonnes. L’attaquante internationale espagnole a paraphé un contrat de quatre saisons avec les Championnes de France. Ironie du sort : l’attaquante avait participé à la déroute des Lyonnaises en finale de Ligue des champions (0-4). Elle a remporté trois Ligue des champions, à 22 ans seulement. La championne du monde 2023, par ailleurs ancienne athlète de haut niveau, avait déjà annoncé quitter Barcelone le 30 juin dernier, jour de France-Suède.

L’OL Lyonnes continue son grand mouvement, après avoir vu partir, entre autres, les internationales françaises Kadidiatou Diani et Alice Sombath. Barcelone vit aussi un été mouvementé, puisqu’Alexia Putellas et Mapi León ont filé aux London City Lionesses.

On attend Cassandre Beaugrand au FC Fleury.

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)

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