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En direct : Barcelone - OL Lyonnes (0-0)
Premier corner lyonnais, allez Selma Bacha !
Pas le temps de souffler, puisqu'Ada Hegerberg, puis les Lyonnaises tentent des incursions dans la surface barcelonaise.
Les Lyonnaises ont laissé passer la foudre, elles sont mieux. Ada Hegerberg y va à fond.
Grosse alerte pour les Lyonnaises : Renard et Endler ne se comprennent pas. Paredes rode, mais tire à côté. C'était chaud.
L'Américaine est hors-jeu, le but est refusé. Dommage pour les Lyonnaises, mais c'est un bon p'tit boost de confiance. Toujours 0-0.
LINDSEYYYYY HEAPSSSS ! Un coup franc de Selma Bacha, Wendie Renard dans les parages et la milieue pour la pousser au fond !!!!
Première frappe des Catalanes. Signée Alexia Putellas. C'est à côté, mais le Barça a le pied sur le ballon.
Pas encore de frappe pour le moment, mais les Barcelonaises commencent à poser leur jeu. De la possession dans leur camp, et des tentatives pour monter. Paraluello est la première à avoir du champ, mais Renard rode.
Cannes, Lens, Bardenac, Paris, Oslo, il fait beau partout.
D'ailleurs Hegerberg joue à domicile, comme Caroline Graham Hansen et Ingrid Engen. En dehors de l'Espagne et de la France, la Norvège est donc le pays le plus représenté de cette finale.
Le match débute avec des duels. Ewa Pajor est la meilleure buteuse de la saison de Ligue des champions, avec neuf pions. La Lyonnaise Ada Hegerberg est elle la meilleure buteuse de l'histoire de la compétition.
Il y a aussi le duel entre Ingrid Engen, la défenseuse lyonnaise, et Mapi León, la défenseuse barcelonaise. Les deux sont en couple dans la vie.
Et c'est partiiiiii ! Bon match à vous. Du soleil, les deux meilleures équipes du monde face-à-face, un nouveau titre pour Wendie Renard et les Lyonnaises, tout est réuni pour passer un super samedi.
Wendie Renard a gagné le toss ! YESSSSS. Au fait, quel est votre prono ?
Les joueuses entrent sur la pelouse, sous le soleil d'Oslo.
Pas d'Aitana Bonmatí côté barcelonaises, mais l'attaque Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo, Ewa Pajor fait flipper. Pere Romeu, ancien adjoint de Giráldez, a fait ses choix.
Cata Coll - Batlle, Paredes, Mapi Leon, Brugts - Serrajordi, Guijarro, Putellas (cap.) - Graham Hansen, Pajor, Paralluelo.
Place aux compos, alors que le stade d'Ullevaal, à Oslo, propose une cérémonie d'ouverture en chanson. Sans Kadidiatou Diani, les Lyonnaises évolueront avec Vicky Becho en attaque. Voici leur onze :
Endler - Lawrence, Renard (cap.), Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Yohannes - Becho, Hegerberg, Brand.
La dernière finale de l'OL remonte donc à 2024. C'était à San Mamès (vous savez, la Cathédrale de Bilbao). Or, à San Mamès, Bordeaux vient de remporter la Champions Cup, la Ligue des champions de rugby... Vous voyez où je veux en venir ?
Leur entraîneur s'appelait Giráldez, Jonatan de son prénom. Et oui, c'est l'actuel entraîneur de l'OL Lyonnes. L'Espagnol pourrait devenir le premier coach à remporter trois fois la Ligue des champions féminine. Le pire, c'est qu'il n'a que 33 ans.
Le Barça a remporté trois des cinq dernières éditions de la C1. Son dernier trophée remonte à 2024, contre... l'OL ! Un match remporté 2-0 par les Catalanes.
L'OL Lyonnes est à Oslo pour essayer de remporter la Ligue des champions féminine pour la première fois depuis 2022. Une éternité à l'échelle des Fenottes, huit fois vainqueurs de l'épreuve. Vous êtes en place ?
Yoooo tout le monde ! Comment allez-vous ?
Ici, c'est finale de Ligue des champions, Barcelone-OL Lyonnes. Le gros choc de l'année débute à 18 heures, tachez d'être sur votre canap' !
FC Barcelone féminines
OL Lyonnes
Par Ulysse Llamas