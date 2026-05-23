En direct : Barcelone - OL Lyonnes (0-0)

Le match débute avec des duels. Ewa Pajor est la meilleure buteuse de la saison de Ligue des champions, avec neuf pions. La Lyonnaise Ada Hegerberg est elle la meilleure buteuse de l'histoire de la compétition.

Il y a aussi le duel entre Ingrid Engen, la défenseuse lyonnaise, et Mapi León, la défenseuse barcelonaise. Les deux sont en couple dans la vie.