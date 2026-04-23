Les Barcelonaises à nouveau sacrées reines d’Espagne

L’ogre d’Europe. Il reste quatre journées de Liga féminine, et on connaît déjà les championnes de la saison. Sans trop de suspense, le FC Barcelone s’est imposé mercredi soir sur la pelouse de l’Espanyol (1-4). Avec cette 25e victoire de la saison, les Barcelonaises remportent ainsi leur onzième titre de Liga de l’histoire.

𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗟𝗜𝗚𝗔! 🏆 pic.twitter.com/c8NysJIH1t — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2026

Simplement injouable

Une belle récompense qui témoigne de la domination constante des Catalanes. Cette saison, seule une équipe a su faire déjouer la formation de Pere Romeu. Rien n’est laissé au hasard : meilleure attaque avec 116 pions et meilleure défense pour seulement 7 buts encaissés. De plus les coéquipières d’Alexia Putellas, comptent 16 points d’avance sur le Real Madrid, dauphin du championnat.

Les regards se tournent maintenant vers la Ligue des champions. Les Catalanes, battues en finale l’année dernière, iront défier le Bayern Munich, elles aussi sacrées championnes en Allemagne, pour des demi-finales de haut rang.

Bientôt l’heure du quadruplé ?

Le Barça se qualifie par dix buts d’écart face au Real Madrid