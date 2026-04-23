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Un club de D2 néerlandaise a plus de chances de monter s’il perd

CT
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Un club de D2 néerlandaise a plus de chances de monter s’il perd

Quand le football devient des mathématiques. À une journée de la fin de l’Eerste Divisie, le FC Den Bosch se retrouve dans une situation inédite : neuvième et encore en course pour les barrages d’accession, le club de Bois-le-Duc augmenterait ses chances de montée… en perdant contre le leader ADO La Haye.

Dans un championnat découpé en plusieurs phases, où chaque mini-classement peut offrir un ticket pour les play-off, les calculs deviennent délicats. Derrière ADO La Haye et SC Cambuur, déjà promus, six équipes se disputent encore la dernière place qualificative.

Plusieurs scénarios possibles

Le FC Den Bosch en fait partie et n’a pas totalement son destin entre ses mains dans cette équation : tout dépendra aussi des résultats du Vitesse Arnhem et de Willem II. Dans le détail, Den Bosch verra les barrages si le Vitesse s’incline contre Cambuur, ou si les deux équipes se neutralisent à condition que La Haye ne perde pas. Plus improbable encore, une victoire du Vitesse pourrait malgré tout faire les affaires du club… seulement si La Haye s’impose face à Den Bosch et que Willem II fait le travail contre Dordrecht.

Interrogé par L’Équipe, le club a préféré fermer la porte aux spéculations : « Nous ne répondons pas aux demandes concernant ce match qui visent à remettre en question notre volonté et nos intérêts quant au résultat de la rencontre. Nous ne participerons pas aux spéculations. Le FC Den Bosch est un club professionnel et joue pour gagner, comme l’ont déjà déclaré les entraîneurs et les joueurs après nos deux derniers matchs. »

Après tout, les pires défaites sont celles du Paris Saint-Germain.

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CT

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