Un bijou de Malard envoie les Bleues au Mondial

France 1-0 Irlande

But : Melvine Malard (40e) pour les Bleues

L’équipe de France féminine verra le Mondial 2027 ! Dans la douleur, les Bleues ont assuré l’essentiel en empochant les trois points qu’il leur fallait pour obtenir leur qualification mardi soir à Grenoble contre l’Irlande grâce à un bijou de Melvine Malard, l’unique but de ce choc. Les joueuses de Laurent Bonadei seront donc de la partie au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Face aux Irlandaises, les Françaises avaient leur destin entre les mains mais elles ont souffert pour essayer de faire sauter le verrou adverse alors que les Pays-Bas avaient ouvert le score dans l’autre match et provisoirement repris la tête du groupe. Que ce fut dur !

Mais c’est donc l’inévitable Melvine Malard qui a réveillé et fait rêver le public tricolore du stade des Alpes peu avant la mi-temps. À la réception d’un ballon retombé sur sa tête, l’attaquante de Manchester United, meilleure buteuse tricolore de ces qualifications (4 buts), a enchaîné pour armer un sublime retourné acrobatique barre rentrante (40e), imparable pour la gardienne adverse. Déjà à Dublin en mars dernier, c’est elle qui avait renversé à elle seule l’Irlande avec un doublé en huit minutes (2-1) pour offrir la victoire aux siennes.

En grande souffrance dans la dernière demi-heure mardi soir à Grenoble, les Bleues ont même terminé à dix après le deuxième jaune de Thiniba Samoura (72e) et ont pu compter sur une Constance Picaud-Inconnu héroïque pour conserver ce petit but d’avance primordial. Mais sous les yeux de Griedge Mbock, Eve Périsset ou encore Aminata Diallo, la France a assuré l’essentiel et peut désormais mettre le cap sur le Mondial l’année prochaine.

Partiu Brasiouuu !

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