L’OM alerte sur de faux stages de détection

Pour rejoindre l’OM, inutile de sortir la carte bleue. Le club marseillais a découvert l’existence d’un site internet et de messages frauduleux usurpant son identité pour proposer de prétendus stages, détections ou opérations de recrutement au sein de son académie. Le tout, évidemment, en échange d’une somme d’argent.

Embed t.co

Une plainte déposée par le club

L’Olympique de Marseille rappelle qu’il ne demande jamais à un joueur ou à sa famille de payer pour participer à un essai, un stage ou un processus de recrutement. Le club a déposé plainte et appelle les potentielles victimes à se faire connaître. En cas de doute, les familles sont invitées à vérifier que les sollicitations proviennent bien des canaux officiels de l’OM avant d’effectuer le moindre paiement.

On sait que l’OM cherche des joueurs, mais pas au point de les faire payer pour venir.

Un choc pour l’OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1