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Face à Wolfsburg, Lyon se met en confiance

JF
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Face à Wolfsburg, Lyon se met en confiance

Ça enchaîne avant Prague. En pole pour accueillir Loïs Openda sur le mercato, côté terrain, Lyon a signé sa quatrième victoire de la préparation estivale en cinq matchs. Face à Wolfsburg, dans un match disputé en deux périodes de 60 minutes, les Lyonnais se sont imposés 2-0, grâce à des buts d’Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodríguez.

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À noter, la reprise de Malick Fofana, impliqué sur l’ouverture du score des Gones, à l’issue d’un joli mouvement collectif. Il restera un dernier match aux Lyonnais, face au Real Betis, le 29, avant de se tourner dans un tout petit peu plus de 10 jours, vers ce qui sera, déjà, l’un des matchs les plus importants de sa saison, face au Sparta Prague.

Le vif du sujet se rapproche.

Loïs Openda veut l’OL pour se relancer

JF

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