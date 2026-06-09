Mike Maignan peut-il mieux faire ?

Lors de ces derniers matchs sous le maillot de l’équipe de France, Mike Maignan a sorti quelques arrêts dont il a le secret, mais n’a pas réussi à garder son but inviolé. Certains estiment qu’il ne peut pas faire mieux sur les tirs adverses, d’autres jugent qu’un gardien doit toujours pouvoir y répondre. Deux spécialistes du poste analysent les récents buts concédés par le Milanais.

Que faut-il retenir d’un match comme France – Irlande du Nord ? Le triplé de Michael Olise, la mésentente persistante entre Mbappé et Dembélé ou une défense pas si imperméable ? Ce troisième point interroge particulièrement, eu égard aux hommes composant le triangle défensif : Mike Maignan, Dayot Upamecano et William Saliba. Si les deux centraux – notamment le Bavarois – peuvent être pointés du doigt pour certaines sautes de concentration, le gardien est régulièrement épargné au moment du bilan. Pourtant, la feuille de stats ne semble pas si glorieuse puisqu’il a encaissé au moins un but lors de ses trois dernières sorties en Bleu, une première depuis mars 2024. D’ailleurs, l’équipe de France reste sur cinq matchs consécutifs sans clean sheet, a concédé six buts en cinq rencontres et n’est pas si stable que ça sur ses appuis avant le Mondial 2026.

Des actions coupées avant même l’arrêt décisif

Une fragilité d’apparence, d’après Mickaël Boully, entraîneur des gardiens du Paris FC depuis 2017 : « Mike Maignan est un gardien capable d’analyser toutes les situations. On le juge sur l’arrêt qu’il doit faire, une situation d’urgence dans laquelle il a peut-être mal lu, s’est peut-être mal orienté pour arriver au terme. Sauf que lui sait prendre des informations et est capable stratégiquement et tactiquement de se mettre en place par rapport à ses positions en situation d’action. Son intelligence tactique bonifie beaucoup de situations, il annihile des actions avant l’acte final. » En d’autres termes, Magic Mike anticipe tellement bien qu’il pousserait constamment les attaquants à faire le geste juste, aussi bien au moment de la frappe que de la dernière passe. Une capacité quasi unique dans le monde.

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Face à l’Irlande du Nord, le but encaissé survient justement d’un centre au cordeau de Shea Charles pour Patrick Kelly, auteur d’un appel remarquable dans le dos de Maxence Lacroix. Le portier aurait-il pu mieux sortir ? « Non, il est super bien placé au début parce qu’il faut fermer la position de frappe au premier poteau. Derrière, il ne peut pas lire le mouvement (de Kelly) parce qu’il est trop proche pour prendre l’information », estime l’entraîneur des gardiens du PFC.

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Seul hic, la France avait pris un but similaire face à l’Azerbaïdjan, en novembre dernier, avec Lucas Chevalier sur la photo, et avait aussi présenté des largesses sur un centre venant de la droite vers la gauche contre la Côte d’Ivoire, la semaine passée. « Ça va tellement vite, estime David Klein, ancien gardien de l’AC Ajaccio, Valenciennes ou Niort, et récemment passé entraîneur des gardiens du centre de l’AJ Auxerre. Peut-être qu’il peut gagner un mètre vers l’avant sur le centre pour fermer un peu mieux l’angle, mais le tir de l’attaquant est très bon. » La frappe croisée que niche Amad Diallo dans le petit filet opposé semble effectivement imparable.

Se délester de toute pression

Alors, un gardien peut-il vraiment ne rien faire sur certaines actions ? « Parfois, l’attaquant joue bien le coup, il y a des buts qui sont inarrêtables, juge Boully. Quand je regarde Mike Maignan, oui, il y a des buts où il ne peut vraiment rien faire. Il a quand même suffisamment d’options d’analyse de jeu qui font que pour lui marquer un but, il va falloir être parfait ou profiter d’un contre au dernier moment. » En mars, le Brésilien Bremer a ainsi allumé le gardien français après un coup de billard à trois bandes.

Parfois, l’attaquant joue bien le coup, il y a des buts qui sont inarrêtables. Quand je regarde Mike Maignan, oui, il y a des buts où il ne peut rien faire. Mickaël Boully, entraîneur des gardiens du Paris FC

Constamment sous pression et ciblé à la moindre erreur, le dernier rempart se sait scruté. Dire qu’il n’y peut rien sur un but encaissé sert surtout à « prouver qu’il n’est pas fautif pour lui enlever toute culpabilité et responsabilité », explique Klein, même si le principal concerné cherchera toujours lui-même la petite bête pour se corriger dans la foulée. Devoir faire un arrêt induit en réalité une ou plusieurs scories permettant à l’adversaire d’obtenir un angle de frappe. L’ancien joueur d’Ajaccio se souvient de son entraîneur des gardiens (entre 1998 et 2000, repère chronologique primordial tant le poste a évolué) répétant qu’« on peut éviter tous les buts avec la parole avant l’action en parlant bien à sa défense ». Heureusement, Maignan a la voix qui porte, des yeux partout et un cerveau qui fonctionne plus vite que la moyenne.

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