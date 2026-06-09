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La France ne se rassure pas défensivement

EL
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La France ne se rassure pas défensivement

C’est grave, Docteur ? Les Bleus n’ont pas tremblé contre l’Irlande du Nord (3-1) passant l’écrasante majorité de la soirée dans le camp adverse, mais ont tout de même encaissé un but à l’heure de jeu. Rien de dramatique pour une dernière répétition avant le Mondial 2026, mais une petite tache qu’il faudra vite faire disparaître.

Les fantômes de 2010

Quelques jours plus tôt, ce sont les Ivoiriens qui avaient fait plier Mike Maignan par deux fois (1-2). En rembobinant encore, la Colombie, le Brésil et même l’Azerbaïdjan ont réussi à coller un but à cette équipe de France. Avec cinq matchs consécutifs sans clean sheet, la préparation interroge.

Lors des six rencontres précédant la Coupe du monde 2022, les hommes de Didier Deschamps avaient encaissé sept buts, mais étaient parvenus à garder leur cage inviolée une fois. La dernière fois que la France arrivait sur un Mondial sans clean sheet dans l’année remonte à une triste édition : 2010.

Quand Kylian Mbappé va chercher la taupe, il ne faudra pas être surpris.

Manu Koné a été victime de la nouvelle règle des changements face à l’Irlande du Nord

EL

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