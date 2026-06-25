Quand un restaurant danois soutient les Bleus... et Michael Olise

Que des n°11 dans cette team. Le restaurant danois Olise, situé à Copenhague, surfe sur les performances du meneur de jeu de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Alors que le Bavarois enchaîne les prouesses, l’établissement a décidé de vêtir tous ses employés de son maillot pendant la durée du tournoi. Une drôle de coïncidence pour ce bistrot ouvert l’an passé et spécialisé dans la gastronomie française. Et dont il compte bien se servir.

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Surtout quand les Bleus s’apprêtent à défier la Norvège, rival historique d’un Danemark pas qualifié pour ce Mondial. « Aucun doute sur qui nous soutenons », peut-on ainsi lire dans la publication du restaurant, qui diffusera la rencontre ce vendredi soir. Avec l’espoir de le voir régaler encore ses coéquipiers d’une quatrième passe décisive.

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