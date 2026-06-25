Un deuxième Zézé signe au FC Nantes

Un Zézé peut en cacher un autre. Parti l’été dernier en Arabie saoudite (Neom SC) pour 20 millions d’euros, le défenseur nantais Nathan Zézé garde une attache dans son club formateur. Son frère Yanel, 18 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes, a annoncé le club ligérien. Gardien des U19, il a disputé 10 matchs du championnat national de la même catégorie cette saison (dont le quart de finale perdu contre le PSG), 2 avec la réserve (N3) et même une rencontre de Youth League en novembre dernier.

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Au club depuis ses 8 ans, l’ancien international français en U17 (une sélection en septembre 2024) signe jusqu’en 2029. Il peut postuler à une place de troisième gardien au sein d’un effectif tout juste descendu en Ligue 2, et renforcé à son poste par le retour de Maxime Dupé après le départ d’Anthony Lopes. En attendant de voir si le FC Nantes conservera Alban Lafont, de retour de prêt du Panathinaïkos, le numéro 2 Patrik Carlgren est en fin de contrat, pour l’instant pas prolongé.

Avec l’arrivée d’YZ, l’alphabet du FC Nantes est au complet.

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