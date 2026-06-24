Franck Kita assume sa responsabilité et écarte l’idée d’une vente du FC Nantes

Maxime Dupé et Michel Der Zakarian au FC Nantes, bonne année 2015 à tout le monde. La dernière fois que Franck Kita avait pris la parole, c’était il y a un an, à la présentation de Luis Castro. Depuis, deux autres entraîneurs se sont succédé, et un troisième avec Michel Der Zakarian (troisième passage sur le banc, en plus de ses huit ans en tant que joueur) qui était présenté à la Jonelière ce mercredi, date de reprise de l’entraînement. Surtout, le FC Nantes évoluera en Ligue 2, la faute à une saison cauchemardesque terminée à la 17e place.

« Quand tu descends… Je n’avais qu’une envie : fermer ma gueule et rentrer à la maison, appuyait en conférence de presse le directeur général délégué, rapporté par Ouest-France. Je suis le seul fautif, je prends l’entière responsabilité de cette sortie de route, de cet échec, de cette descente et je l’assume totalement. »

« On ne va pas se laisser taper dessus »

Alors que le fils Kita annonçait que le budget tournerait autour de 30 millions d’euros, soit 20 patates de moins que la saison passée, l’arrivée libre de Maxime Dupé jusqu’en 2028 a été officialisée. L’ancien Nantais (64 matchs entre 2014 et 2019) de 33 ans vient pallier le départ d’Anthony Lopes, parti à Angers.

Cette arrivée, Franck Kita s’en est servi pour balayer les rumeurs de vente du club : « J’ai signé un coach et deux joueurs (avec Wilitty Younoussa, libre en provenance de Rodez), et je suis là devant vous. C’est la question traditionnelle qui revient depuis 20 ans. »

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« Beaucoup d’équipes vont vouloir nous taper, mais on ne va pas se laisser taper dessus, réagissait Michel Der Zakarian, tourné vers cette saison 2026-2027 en deuxième division. J’ai déjà de bons joueurs à ma disposition. Il faut laver un peu la tête, qu’ils se mettent le cul par terre pour être très bons. Parce qu’ils peuvent être très bons. »

Le cul par terre, les cojones, mouiller le maillot, tout ça quoi.

Le FC Nantes retourne encore dans le passé