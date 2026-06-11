Bientôt la fin de l’ère Kita à Nantes ?

Les Canaris dans un nouveau nid ? Relégué au terme d’un exercice 2025-2026 catastrophique, et plus généralement victime d’une vraie déchéance au fil des années, le FC Nantes pourrait bientôt tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Le propriétaire Waldemar Kita serait ouvert à la vente du FCN, et les « discussions seraient assez avancées » d’après Canal +.

Effectivement, je pose ça la … pic.twitter.com/hz2uYfEYCL — Tiffo (@Tiiiiffo) June 11, 2026

La fin du Kita circus ?

Au club depuis 2007, l’homme d’affaires franco-polonais a connu deux relégations, en 2009 et donc en 2026, s’attirant les foudres de ses supporters au fil des années. Cette saison encore, l’homme de 73 ans n’a pas hésité à nommer trois entraîneurs différents, à savoir Luis Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić.

Il avait d’ailleurs profité d’une interview lunaire accordée à Eurosport pour défoncer le premier cité, parti ensuite à Levante après sa fin d’aventure sur le banc nantais. Depuis quelques jours, des rumeurs annonçant un deuxième come-back de Michel Der Zakarian (déjà entraîneur de Nantes en 2007-2008, puis entre 2012 et 2016) ont fait surface.

Vendre oui, mais à qui ?